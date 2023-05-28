Роденчук (Холина) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Роденчук (Холина) Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Красильников Иван Фёдорович

Мать: Красильникова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Роденчук Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Роденчук Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Роденчук Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Напреев Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Напреев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Напреев Владимир