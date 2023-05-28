Роденчук (Холина) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Роденчук Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Роденчук Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Роденчук Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Напреев Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Напреев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Напреев Владимир