Стеблянко Матрена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Литкова Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1925
Сын: Стеблянко Иван Александрович
Отец ребёнка: Стеблянко Александр Егорович
Рождение ребёнка
24.11.1927
Сын: Стеблянко Григорий Александрович
Отец ребёнка: Стеблянко Александр Егорович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Стеблянко Владимир Александрович
Отец ребёнка: Стеблянко Александр Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стеблянко Евгения Александровна
Отец ребёнка: Стеблянко Александр Егорович
Смерть
Неизвестно