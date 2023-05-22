Стеблянко Матрена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стеблянко Матрена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Литкова Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1925

Сын: Стеблянко Иван Александрович

Отец ребёнка: Стеблянко Александр Егорович

Рождение ребёнка
24.11.1927

Сын: Стеблянко Григорий Александрович

Отец ребёнка: Стеблянко Александр Егорович

Рождение ребёнка
1929

Сын: Стеблянко Владимир Александрович

Отец ребёнка: Стеблянко Александр Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стеблянко Евгения Александровна

Отец ребёнка: Стеблянко Александр Егорович

Смерть
Неизвестно