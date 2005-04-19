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Золотухина Анна Ивановна

Место рождения

Медведево, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

04.10.1929

Дата смерти

19.04.2005

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1929

Отец: Золотухин Иван Павлович

Мать: Курочкина Анна Митрофановна

Медведево, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
20.10.1952

Муж: Неверов Петр Александрович

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Бракосочетание
20.10.1952

Муж: Неверов петр александрович

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
02.08.1953

Дочь: Неверова татьяна петровна

Отец ребёнка: не указан

остров Аскольд
Рождение ребёнка
01.06.1959

Дочь: Неверова наталья петровна

Отец ребёнка: Неверов Петр Александрович

Славянское, Гурьевский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неверов Петр Александрович

Смерть
19.04.2005
Родники, Гурьевский, Калининградская область