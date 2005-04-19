Золотухина Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.10.1929
Дата смерти19.04.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1929
Бракосочетание
20.10.1952
Бракосочетание
20.10.1952
Рождение ребёнка
02.08.1953
Дочь: Неверова татьяна петровна
Отец ребёнка: не указан
остров Аскольд
Рождение ребёнка
01.06.1959
Дочь: Неверова наталья петровна
Отец ребёнка: Неверов Петр Александрович
Славянское, Гурьевский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.04.2005
Родники, Гурьевский, Калининградская область