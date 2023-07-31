Миронов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1898

Дочь: Ратникова Матрона Алексеевна

Мать ребёнка: Миронова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Мать ребёнка: Миронова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Миронова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор

Мать ребёнка: Миронова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Мать ребёнка: Миронова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Мать ребёнка: Миронова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Миронова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Миронова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Миронова Дарья

Смерть
Неизвестно