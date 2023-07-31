Миронов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.04.1898
Дочь: Ратникова Матрона Алексеевна
Мать ребёнка: Миронова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Мать ребёнка: Миронова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Миронова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор
Мать ребёнка: Миронова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Мать ребёнка: Миронова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил
Мать ребёнка: Миронова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Миронова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Миронова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Миронова Дарья
Смерть
Неизвестно