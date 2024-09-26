Лоскутова (Бучнева) Ульяна Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Бучнева) Ульяна Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Бучнев Тимофей Ефимов

Мать: Бучнева Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лоскутов Семён Никифорович

Отец ребёнка: Лоскутов Никифор Маркелов

Рождение ребёнка
1872

Сын: Лоскутов Тимофей Никифоров

Отец ребёнка: Лоскутов Никифор Маркелов

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Смирнова (Лоскутова) Агафья Никифоровна

Отец ребёнка: Лоскутов Никифор Маркелов

Смерть
Неизвестно

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