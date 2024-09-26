Лоскутова (Бучнева) Ульяна Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Бучнев Тимофей Ефимов
Мать: Бучнева Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лоскутов Семён Никифорович
Отец ребёнка: Лоскутов Никифор Маркелов
Рождение ребёнка
1872
Сын: Лоскутов Тимофей Никифоров
Отец ребёнка: Лоскутов Никифор Маркелов
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Смирнова (Лоскутова) Агафья Никифоровна
Отец ребёнка: Лоскутов Никифор Маркелов
Смерть
Неизвестно