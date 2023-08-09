Дырда Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.?
Сын: Дырда Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Дырда Лидия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дырда Геннадий Алексеевич
Мать ребёнка: Дырда Лидия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дырда Лидия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дырда Лидия Федоровна
Смерть
Неизвестно