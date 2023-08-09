Дырда Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДырда Алексей

Дырда Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.?

Сын: Дырда Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Дырда Лидия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дырда Геннадий Алексеевич

Мать ребёнка: Дырда Лидия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дырда Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Дырда Лидия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дырда Лидия Федоровна

Смерть
Неизвестно