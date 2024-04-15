Кобылин Михайло Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобылин Михайло Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Кобылин Осип

Мать: не указана

Место жительства
После 10.10.1852
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислен из Горносталевой в той же волости деревню Малькову
Место жительства
До 10.10.1852
Горносталиха, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислен из Горносталевой в той же волости деревню Малькову
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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