Кучма Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучма Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1958

Сын: Кучма Валерий Иванович

Мать ребёнка: Воеводская Ольга Станиславовна

Рождение ребёнка
02.05.1965

Дочь: Кучма Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Воеводская Ольга Станиславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воеводская Ольга Станиславовна

Смерть
Неизвестно