Кучма Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1958
Мать ребёнка: Воеводская Ольга Станиславовна
Рождение ребёнка
02.05.1965
Дочь: Кучма Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Воеводская Ольга Станиславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно