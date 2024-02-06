Валова Агафья Алексеевна
Место рожденияВалова
Дата рождения1705
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1738
Отец ребёнка: Валов Михей Афанасьевич
Валова
Рождение ребёнка
1740
Отец ребёнка: Валов Михей Афанасьевич
Валова
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Валова Агриппина Михеевна
Отец ребёнка: Валов Михей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1745
Отец ребёнка: Валов Михей Афанасьевич
Рождение ребёнка
1746
Сын: Валов Иван Михеевич
Отец ребёнка: Валов Михей Афанасьевич
Валова
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Валова Прасковья Михеевна
Отец ребёнка: Валов Михей Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно