Валова Агафья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валова Агафья Алексеевна

Место рождения

Валова

Дата рождения

1705

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: не указан

Мать: не указана

Валова
Рождение ребёнка
1738

Сын: Валов Алексей Михеевич

Отец ребёнка: Валов Михей Афанасьевич

Валова
Рождение ребёнка
1740

Сын: Валов Кузьма Михеевич

Отец ребёнка: Валов Михей Афанасьевич

Валова
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Валова Агриппина Михеевна

Отец ребёнка: Валов Михей Афанасьевич

Рождение ребёнка
1745

Сын: Валов Гавриил Михеевич

Отец ребёнка: Валов Михей Афанасьевич

Рождение ребёнка
1746

Сын: Валов Иван Михеевич

Отец ребёнка: Валов Михей Афанасьевич

Валова
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Валова Прасковья Михеевна

Отец ребёнка: Валов Михей Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валов Михей Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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