Ланина Аграфена Игнатовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1818
Сын: Ланин Николай Козмич
Отец ребёнка: Ланин Козьма Яковлевич
Рождение ребёнка
До 1818
Отец ребёнка: Ланин Козьма Яковлевич
Рождение ребёнка
07.05.1828
Отец ребёнка: Ланин Козьма Яковлевич
Рождение ребёнка
29.06.1829
Дочь: Ольга Козьминична
Отец ребёнка: Ланин Козьма Яковлевич
Рождение ребёнка
02.03.1832
Отец ребёнка: Ланин Козьма Яковлевич
Смерть
Неизвестно