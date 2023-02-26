Ланина Аграфена Игнатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланина Аграфена Игнатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1818

Сын: Ланин Николай Козмич

Отец ребёнка: Ланин Козьма Яковлевич

Рождение ребёнка
До 1818

Сын: Ланин Александр Козьмич

Отец ребёнка: Ланин Козьма Яковлевич

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
07.05.1828

Сын: Ланин Дмитрий Козьмич

Отец ребёнка: Ланин Козьма Яковлевич

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
29.06.1829

Дочь: Ольга Козьминична

Отец ребёнка: Ланин Козьма Яковлевич

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
02.03.1832

Сын: Ланин Алексей Козьмич

Отец ребёнка: Ланин Козьма Яковлевич

Зарайск, Зарайск, Московская область
Смерть
Неизвестно