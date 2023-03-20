Дремина Серафима Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1939
Сын: Дремин Иван Иванович
Отец ребёнка: Дремин Иван Федорович
Рождение ребёнка
28.01.1947
Дочь: Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Дремин Иван Федорович
Рождение ребёнка
22.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дремин Иван Федорович
Рождение ребёнка
11.10.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дремин Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно