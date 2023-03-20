Дремина Серафима Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дремина Серафима Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

1939 г.р.
1947 г.р.
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Добавил:

АМ
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Место
Комментарий
Рождение
28.08.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1939

Сын: Дремин Иван Иванович

Отец ребёнка: Дремин Иван Федорович

Рождение ребёнка
28.01.1947

Дочь: Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Дремин Иван Федорович

Рождение ребёнка
22.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дремин Иван Федорович

Рождение ребёнка
11.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дремин Иван Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дремин Иван Федорович

Место жительства
Неизвестно
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно