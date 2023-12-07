Шипов Феодор Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения03.07.1899 ст.
Дата смерти22.11.1907 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1899 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.170-171 (Рождение №-50м)
Крещение
04.07.1899 ст.
Крёстный отец: Николай Игнатьевич - крестьянский сын из д.Тихая (родной брат) Крёстная мать: Пелагея Алексеевна - крестьянская жена из д.Тихая
Смерть
22.11.1907 ст.
Крестьянский сын в 7 лет (от кори)
Похороны
23.11.1907 ст.
МК 56-13-44 стр.218-219 (Умершие №-49м)