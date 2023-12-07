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Шипов Феодор Игнатьевич

Место рождения

Тихая, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

03.07.1899 ст.

Дата смерти

22.11.1907 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1863 г.р.

Мать

Около 1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1899 ст.

Отец: Шипов Игнатий Сысоевич

Мать: Шипова (-) Анастасия Петровна

Тихая, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.170-171 (Рождение №-50м)
Крещение
04.07.1899 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Николай Игнатьевич - крестьянский сын из д.Тихая (родной брат) Крёстная мать: Пелагея Алексеевна - крестьянская жена из д.Тихая
Смерть
22.11.1907 ст.
Тихая, Кологривский уезд, Костромская область
Крестьянский сын в 7 лет (от кори)
Похороны
23.11.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.218-219 (Умершие №-49м)

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