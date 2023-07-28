Бакулин Захар (Захарко) Якимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакулин Захар (Захарко) Якимов

Место рождения

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1642

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1625 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
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Рождение
Около 1642

Отец: Бакулин Яким Васильев

Мать: не указана

Лиховская, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Бакулин Савелий (Савка) Захаров

Мать ребёнка: не указана

поч. Фоминской, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Фоминской, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678