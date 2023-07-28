Бакулин Захар (Захарко) Якимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1642
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1642
Отец: Бакулин Яким Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1677
Сын: Бакулин Савелий (Савка) Захаров
Мать ребёнка: не указана
поч. Фоминской, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Фоминской, Специнский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678