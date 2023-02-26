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Чихалова (Колесова) Валентина Николаевна
Чихалова (Колесова) Валентина Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.01.1938
Пол
Женский
Отец
Колесов Николай Емельянович
Мать
?
Дети
Михаил
Николай
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1938
Отец:
Колесов Николай Емельянович
Мать:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Николай
Отец ребёнка:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Михаил
Отец ребёнка:
?
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