Чихалова (Колесова) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чихалова (Колесова) Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1938

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1938

Отец: Колесов Николай Емельянович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил

Отец ребёнка: ?