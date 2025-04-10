Павловский Николай Кузьмич 11.07.1907 — найти родственников по фамилии на Familio

Павловский Николай Кузьмич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 11.07.1907, Ржев, город Ржев, Тверская область

умер Неизвестно

Супруги
Павловская (Толпегина) Вера ЕвстафьевнаНеизвестно г.р.
Дети
Павлов (Павловский) Владимир Николаевич01.06.1930 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павловская (Толпегина) Вера Евстафьевна

Рождение ребёнка
01.06.1930

Сын: Павлов (Павловский) Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Павловская (Толпегина) Вера Евстафьевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.