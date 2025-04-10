Павловский Николай Кузьмич
мужской, родился 11.07.1907, Ржев, город Ржев, Тверская область
умер Неизвестно
Супруги
Павловская (Толпегина) Вера ЕвстафьевнаНеизвестно г.р.
Дети
Павлов (Павловский) Владимир Николаевич01.06.1930 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1930
Смерть
Неизвестно