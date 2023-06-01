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Кокорина Светлана Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1973

Отец: Кокорин Вячеслав Валентинович

Мать: Кокорина Валерия Ильинична