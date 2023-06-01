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Кокорина Светлана Вячеславовна
Кокорина Светлана Вячеславовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.07.1973
Пол
Женский
Отец
Кокорин Вячеслав Валентинович
1948 г.р.
Мать
Кокорина (Трапезникова) Валерия Ильинична
1945 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1973
Отец:
Кокорин Вячеслав Валентинович
Мать:
Кокорина Валерия Ильинична
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