Кургузкин (Кульгускин) Евстигней Лукин
Место рождения
Дата рождения1742 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1762 ст.
Сын: Кургузкин (Кульгускин) Евдоким Евстегнеев
Мать ребёнка: Кульгускина-Кургузкина Евдокия Федоровна
Место жительства
1769 ст.
Рождение ребёнка
1788 ст.
Сын: Кургузкин Семен Евстегнеев
Мать ребёнка: Кульгускина-Кургузкина Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1799 ст.
Сын: Кургузкин Яков Евстигнеев
Мать ребёнка: Кульгускина-Кургузкина Евдокия Федоровна
Смерть
Неизвестно