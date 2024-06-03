Кургузкин (Кульгускин) Евстигней Лукин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кургузкин (Кульгускин) Евстигней Лукин

Место рождения

Савинские Карпели, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1742 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742 ст.

Отец: Кульгускин (Володин) Лука Тимофеевич

Мать: Кульгускина неизв Петрова

Савинские Карпели, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кульгускина-Кургузкина Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
1762 ст.

Сын: Кургузкин (Кульгускин) Евдоким Евстегнеев

Мать ребёнка: Кульгускина-Кургузкина Евдокия Федоровна

Савинские Карпели, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
1769 ст.
Троицкое, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1788 ст.

Сын: Кургузкин Семен Евстегнеев

Мать ребёнка: Кульгускина-Кургузкина Евдокия Федоровна

Троицкое, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1799 ст.

Сын: Кургузкин Яков Евстигнеев

Мать ребёнка: Кульгускина-Кургузкина Евдокия Федоровна

Троицкое, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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