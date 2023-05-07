Уразова-Новохацкая-Кравцова Федора Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Уразов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.19
Дочь: Кравцова-Дадокина Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Кравцов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравцова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Кравцов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кравцов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новохацкий Алексей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новохацкий Николай
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1987