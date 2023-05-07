Уразова-Новохацкая-Кравцова Федора Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уразова-Новохацкая-Кравцова Федора Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Уразов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.19

Дочь: Кравцова-Дадокина Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Кравцов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравцова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Кравцов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравцов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новохацкий Алексей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новохацкий Николай

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1987