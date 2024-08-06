Родионов Прохор Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Родионов Герасим Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Родионов Ларион Прохорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Родионов Максим Прохорович
Мать ребёнка: не указана
Синие Липяги, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно