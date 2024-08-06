Родионов Прохор Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионов Прохор Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Родионов Герасим Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родионов Ларион Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Родионов Максим Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Синие Липяги, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Родионов Ефим Прохорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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