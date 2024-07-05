Кацнельсон (Kitaevich) Simah
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти20.02.1960
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1906
Сын: Кацнельсон Misha
Отец ребёнка: Кацнельсон Марк
Рождение ребёнка
1908
Сын: Кацнельсон Исаак
Отец ребёнка: Кацнельсон Марк
Рождение ребёнка
13.02.1912
Дочь: Bezruchko (Кацнельсон) Bebah
Отец ребёнка: Кацнельсон Марк
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Кацнельсон (Кацнельсон) Ilya (Rachel) Ilya Minkova
Отец ребёнка: Кацнельсон Марк
Смерть
20.02.1960