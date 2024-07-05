Кацнельсон (Kitaevich) Simah 1880 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кацнельсон (Kitaevich) Simah

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

20.02.1960

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Kitaevich Abraham Ovsei Shimonov Kitaevich Ihoshua (Ovsei)

Мать: Kitaevich (Grozovskiy) Chaya Sara

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1906

Сын: Кацнельсон Misha

Отец ребёнка: Кацнельсон Марк

Рождение ребёнка
1908

Сын: Кацнельсон Исаак

Отец ребёнка: Кацнельсон Марк

Рождение ребёнка
13.02.1912

Дочь: Bezruchko (Кацнельсон) Bebah

Отец ребёнка: Кацнельсон Марк

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Кацнельсон (Кацнельсон) Ilya (Rachel) Ilya Minkova

Отец ребёнка: Кацнельсон Марк

Смерть
20.02.1960

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