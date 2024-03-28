(Масленникова) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1943
Бракосочетание
12.04.1964
Муж: Иваненко Виталий
Рождение ребёнка
11.02.1975
Сын: Иваненко Станислав
Отец ребёнка: Иваненко Виталий
Рождение ребёнка
31.01.1977
Сын: Иваненко Виталий
Отец ребёнка: Иваненко Виталий
Рождение ребёнка
09.03.1981
Дочь: Аюпова (Иваненко) Олеся
Отец ребёнка: Иваненко Виталий
Рождение ребёнка
15.07.1985
Дочь: (Иваненко) Карина
Отец ребёнка: Иваненко Виталий
Место жительства
Около 1994
Место жительства
Около 2002
Место жительства
Около 01.03.2019
Продала квартиру и купила комнату в гостиничном доме на море