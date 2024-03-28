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(Масленникова) Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1943

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1943

Отец: Масленников Василий

Мать: Масленникова (Иваненко) Александра

Бракосочетание
12.04.1964

Муж: Иваненко Виталий

Рождение ребёнка
11.02.1975

Сын: Иваненко Станислав

Отец ребёнка: Иваненко Виталий

Рождение ребёнка
31.01.1977

Сын: Иваненко Виталий

Отец ребёнка: Иваненко Виталий

Рождение ребёнка
09.03.1981

Дочь: Аюпова (Иваненко) Олеся

Отец ребёнка: Иваненко Виталий

Рождение ребёнка
15.07.1985

Дочь: (Иваненко) Карина

Отец ребёнка: Иваненко Виталий

Место жительства
Около 1994
Место жительства
Около 2002
Место жительства
Около 01.03.2019
Продала квартиру и купила комнату в гостиничном доме на море

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