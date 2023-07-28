Василий Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Яков Максимов
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Елена Васильевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно