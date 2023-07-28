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Василий Яковлев

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

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Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Около 1857 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Яков Максимов

Мать: скрыто настройками приватности

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Елена Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно