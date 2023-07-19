(Фролова) Гликерия Маркиева
Место рожденияВерх Меловое, Богатенский уезд, Курская губерния
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Верх Меловое, Богатенский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Евдокия Карпова
Отец ребёнка: Крюков Карп Андреев
д. Березовка, Богатенский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Крюков Карп Андреев
Смерть
Неизвестно
д. Березовка, Богатенский уезд, Курская губерния