(Фролова) Гликерия Маркиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Фролова) Гликерия Маркиева

Место рождения

Верх Меловое, Богатенский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

ЛБ
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Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Верх Меловое, Богатенский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Евдокия Карпова

Отец ребёнка: Крюков Карп Андреев

д. Березовка, Богатенский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков Карп Андреев

Смерть
Неизвестно
д. Березовка, Богатенский уезд, Курская губерния