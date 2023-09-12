Резчиков Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРезчиков Сергей Сергеевич

Резчиков Сергей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1949

Дочь: Блинова Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Резчикова Идея Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Резчиков Валерий Сергеевич

Мать ребёнка: Резчикова Идея Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Резчиков Юрий Сергеевич

Мать ребёнка: Резчикова Идея Терентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Резчиков Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Резчикова Идея Терентьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close