Резчиков Сергей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1949
Дочь: Блинова Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Резчикова Идея Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Резчиков Валерий Сергеевич
Мать ребёнка: Резчикова Идея Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Резчикова Идея Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Резчиков Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Резчикова Идея Терентьевна
Смерть
Неизвестно