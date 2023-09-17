Ковардин Федот Фомич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковардин Федот Фомич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1686 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ленево, краснораменской вол, балахон ского уезда
Место жительства
С 1739
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 30оборот
Рождение ребёнка
Около 1742

Дочь: Ковардина Афимья Федотовна

Мать ребёнка: Ковардина Устинья Степановна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 30 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковардина Устинья Степановна

Смерть
Неизвестно
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