Ковардин Федот Фомич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Ленево, краснораменской вол, балахон ского уезда
Место жительства
С 1739
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 30оборот
Рождение ребёнка
Около 1742
Дочь: Ковардина Афимья Федотовна
Мать ребёнка: Ковардина Устинья Степановна
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 30 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно