Хрюкина Феодора Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрюкина Феодора Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Хрюкин Степан Иванович

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно