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Хрюкина Феодора Степановна
Хрюкина Феодора Степановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1907
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Хрюкин Степан Иванович
1878 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец:
Хрюкин Степан Иванович
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно
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