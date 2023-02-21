Переседова Лукерья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переседова Лукерья Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Лукьянов Семён Антонович

Мать: Василиса Гавриловна

Рождение ребёнка
?.02.1858

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Переседов Сергей

Рождение ребёнка
05.03.1865

Сын: Переседов Поликарп

Отец ребёнка: Переседов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Переседов Тимофей

Отец ребёнка: Переседов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переседов Сергей

Смерть
Неизвестно