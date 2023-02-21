Переседова Лукерья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Лукьянов Семён Антонович
Мать: Василиса Гавриловна
Рождение ребёнка
?.02.1858
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Переседов Сергей
Рождение ребёнка
05.03.1865
Сын: Переседов Поликарп
Отец ребёнка: Переседов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Переседов Тимофей
Отец ребёнка: Переседов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Переседов Сергей
Смерть
Неизвестно