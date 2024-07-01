Володин Дмитрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1987
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1987
Отец: Глухов Алексей
Мать: Глухова Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.04.2006
Сын: Володин Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Володина Евгения Васильевна
Рождение ребёнка
19.09.2009
Дочь: Володина Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Володина Евгения Васильевна