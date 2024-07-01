Володин Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Володин Дмитрий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1987

Пол

Мужской

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1987

Отец: Глухов Алексей

Мать: Глухова Елена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Володина Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
30.04.2006

Сын: Володин Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Володина Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
19.09.2009

Дочь: Володина Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Володина Евгения Васильевна

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