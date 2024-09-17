Алексеева Федосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Федосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1841 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Никифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никифорова Марья

Отец ребёнка: Михайлов Никифор

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
20.06.1863 ст.

Сын: Никифоров Александр

Отец ребёнка: Михайлов Никифор

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
03.11.1865 ст.

Дочь: Никифорова Матрона

Отец ребёнка: Михайлов Никифор

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 06.09.1874 ст.

Дочь: Никифорова Евдокия

Отец ребёнка: Михайлов Никифор

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 15.10.1876 ст.

Сын: Никифоров Артемий

Отец ребёнка: Михайлов Никифор

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1877 ст.

Дочь: Никифорова Анна

Отец ребёнка: Михайлов Никифор

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
08.05.1879 ст.

Сын: Никифоров Ефрем

Отец ребёнка: Михайлов Никифор

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
27.02.1882 ст.

Сын: Никифоров Герасим

Отец ребёнка: Михайлов Никифор

Василёво, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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