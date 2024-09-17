Алексеева Федосия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михайлов Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Никифорова Марья
Отец ребёнка: Михайлов Никифор
Рождение ребёнка
20.06.1863 ст.
Сын: Никифоров Александр
Отец ребёнка: Михайлов Никифор
Рождение ребёнка
03.11.1865 ст.
Дочь: Никифорова Матрона
Отец ребёнка: Михайлов Никифор
Рождение ребёнка
Около 06.09.1874 ст.
Дочь: Никифорова Евдокия
Отец ребёнка: Михайлов Никифор
Рождение ребёнка
Около 15.10.1876 ст.
Сын: Никифоров Артемий
Отец ребёнка: Михайлов Никифор
Рождение ребёнка
Около 1877 ст.
Дочь: Никифорова Анна
Отец ребёнка: Михайлов Никифор
Рождение ребёнка
08.05.1879 ст.
Сын: Никифоров Ефрем
Отец ребёнка: Михайлов Никифор
Рождение ребёнка
27.02.1882 ст.
Сын: Никифоров Герасим
Отец ребёнка: Михайлов Никифор
Смерть
Неизвестно