Харлов (Чечулина) Елизавета Кузьмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харлов (Чечулина) Елизавета Кузьмовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Чечулин Козьма Ларионович

Мать: Чечулина Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
26.02.1889

Сын: Харлов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Харлов Михаил Евдокимович

Рождение ребёнка
08.10.1890

Сын: Харлов Кузьма Михайлович

Отец ребёнка: Харлов Михаил Евдокимович

Рождение ребёнка
19.08.1892

Дочь: Александров Наталия Михайловна

Отец ребёнка: Харлов Михаил Евдокимович

Рождение ребёнка
01.10.1895

Дочь: Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Харлов Михаил Евдокимович

Рождение ребёнка
01.11.1896

Дочь: Соснин Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Харлов Михаил Евдокимович

Рождение ребёнка
23.03.1899

Дочь: Скоробогатов Матрона Михайловна

Отец ребёнка: Харлов Михаил Евдокимович

Рождение ребёнка
28.03.1903

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Харлов Михаил Евдокимович

Рождение ребёнка
28.05.1904

Сын: Харлов Игнат Михайлович

Отец ребёнка: Харлов Михаил Евдокимович

Рождение ребёнка
21.09.1907

Сын: Харлов Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Харлов Михаил Евдокимович

Рождение ребёнка
27.05.1910

Дочь: Скоробогатова Лукерья Михайловна

Отец ребёнка: Харлов Михаил Евдокимович

Ворсиха, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харлов Михаил Евдокимович

Смерть
1954