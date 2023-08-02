Харлов (Чечулина) Елизавета Кузьмовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти1954
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Рождение ребёнка
26.02.1889
Сын: Харлов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Харлов Михаил Евдокимович
Рождение ребёнка
08.10.1890
Отец ребёнка: Харлов Михаил Евдокимович
Рождение ребёнка
19.08.1892
Дочь: Александров Наталия Михайловна
Отец ребёнка: Харлов Михаил Евдокимович
Рождение ребёнка
01.10.1895
Дочь: Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Харлов Михаил Евдокимович
Рождение ребёнка
01.11.1896
Дочь: Соснин Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Харлов Михаил Евдокимович
Рождение ребёнка
23.03.1899
Дочь: Скоробогатов Матрона Михайловна
Отец ребёнка: Харлов Михаил Евдокимович
Рождение ребёнка
28.03.1903
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Харлов Михаил Евдокимович
Рождение ребёнка
28.05.1904
Отец ребёнка: Харлов Михаил Евдокимович
Рождение ребёнка
21.09.1907
Отец ребёнка: Харлов Михаил Евдокимович
Рождение ребёнка
27.05.1910
Дочь: Скоробогатова Лукерья Михайловна
Отец ребёнка: Харлов Михаил Евдокимович
Ворсиха, Сорокинский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1954