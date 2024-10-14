Калинин Дмитрий Гаврилович 1793 — найти родственников по фамилии на Familio

Калинин Дмитрий Гаврилович

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 1793

умер Неизвестно

Отец
Калинин Гаврила ПетровичОколо 1765 г.р.
Мать
Калинина Наталья ИвановнаОколо 1767 г.р.
Супруги
Калинина Пелагея Ивановна1799 г.р.
Дети
Калинин Иван Дмитриевич1817 г.р.
Калинин Афанасий Дмитриевич1828 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Калинин Гаврила Петрович

Мать: Калинина Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Калинин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Калинина Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Калинин Афанасий Дмитриевич

Мать ребёнка: Калинина Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно

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