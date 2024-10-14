Калинин Дмитрий Гаврилович
мужской, родился 1793
умер Неизвестно
ОтецКалинин Гаврила ПетровичОколо 1765 г.р.
МатьКалинина Наталья ИвановнаОколо 1767 г.р.
Супруги
Калинина Пелагея Ивановна1799 г.р.
Дети
Калинин Иван Дмитриевич1817 г.р.
Калинин Афанасий Дмитриевич1828 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Калинина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Калинин Афанасий Дмитриевич
Мать ребёнка: Калинина Пелагея Ивановна
Смерть
Неизвестно