Каримуллина Рашида Мавлиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каримуллина Рашида Мавлиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

25.04.1975

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1958

Дочь: Галия Асатовна

Отец ребёнка: Каримуллина Асатулла Каримуллович

Рождение ребёнка
1959

Сын: Каримуллин Рашат Асатович

Отец ребёнка: Каримуллина Асатулла Каримуллович

Рождение ребёнка
26.02.1969

Дочь: Розалия Асатовна

Отец ребёнка: Каримуллина Асатулла Каримуллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каримуллина Асатулла Каримуллович

Смерть
25.04.1975