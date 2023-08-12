Каримуллина Рашида Мавлиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смерти25.04.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.1958
Дочь: Галия Асатовна
Отец ребёнка: Каримуллина Асатулла Каримуллович
Рождение ребёнка
1959
Сын: Каримуллин Рашат Асатович
Отец ребёнка: Каримуллина Асатулла Каримуллович
Рождение ребёнка
26.02.1969
Дочь: Розалия Асатовна
Отец ребёнка: Каримуллина Асатулла Каримуллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.04.1975