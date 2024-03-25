Меньшиков Яков Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Меньшиков Иван
Рождение ребёнка
15.01.1866
Сын: Меньшиков Павел Яковлевич
Мать ребёнка: Меньшикова Мелания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Меньшиков Андрей Яковлевич
Мать ребёнка: Меньшикова Мелания
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меньшикова Мелания
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно