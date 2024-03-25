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Меньшиков Яков Иванович

Место рождения

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Меньшиков Иван

Мать: не указана

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.01.1866

Сын: Меньшиков Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Меньшикова Мелания

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меньшиков Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Меньшикова Мелания

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меньшикова Мелания

Место жительства
Неизвестно
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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