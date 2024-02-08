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Егор Михайлов

Место рождения

Капасово, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Михаил Трофимов

Мать: Марфа Потапова

Капасово, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1812

Сын: Семен Егоров

Мать ребёнка: не указана

Капасово, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1814

Сын: Иван Егоров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Лаврентий Егоров

Мать ребёнка: не указана

Капасово, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Прасковья Егорова

Мать ребёнка: не указана

Капасово, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Наталья Егорова

Мать ребёнка: не указана

Капасово, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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