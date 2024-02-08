Егор Михайлов
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Михаил Трофимов
Мать: Марфа Потапова
Рождение ребёнка
1812
Сын: Семен Егоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Иван Егоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Лаврентий Егоров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Прасковья Егорова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Наталья Егорова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно