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Туркина (Туркина) Ульяна
Туркина (Туркина) Ульяна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1856
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Туркин Тимофей
1833 г.р.
Мать
Туркина Василина
1834 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЧ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец:
Туркин Тимофей
Мать:
Туркина Василина
Смерть
Неизвестно
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