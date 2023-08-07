Туркина (Туркина) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туркина (Туркина) Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1833 г.р.

Мать

1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЧ
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Место
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Рождение
1856

Отец: Туркин Тимофей

Мать: Туркина Василина

Смерть
Неизвестно