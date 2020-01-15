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Хусаинова Амалия Динаровна
Хусаинова Амалия Динаровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.01.2020
Пол
Женский
Отец
Хусаинов Динар
1999 г.р.
Мать
Хусаинова (Гайнутдинова) Земфира Фаридовна
2000 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.2020
Отец:
Хусаинов Динар
Мать:
Хусаинова Земфира Фаридовна
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