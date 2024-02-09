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Марфа
Марфа
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1832
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Власова Александра
1804 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать:
Власова Александра
Смерть
Неизвестно
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