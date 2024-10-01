Шаповалов Федор Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: Шаповалов Василий Семенович
Мать: Шаповалова Анастасия
Бракосочетание
14.01.1794
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: Шаповалова Авдотья Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1815
Мать ребёнка: Шаповалова Авдотья Григорьевна
д. Холощево Княжинская волость Краснинский уезд Смоленская губерния
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: (Шаповалова) Прасковья Федоровна
Мать ребёнка: Шаповалова Авдотья Григорьевна
Смерть
1835