Шаповалов Федор Васильевич Около 1774 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шаповалов Федор Васильевич

Место рождения

Холощево, Княжинская волость, Краснинский уезд

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Шаповалов Василий Семенович

Мать: Шаповалова Анастасия

Холощево, Княжинская волость, Краснинский уезд
Бракосочетание
14.01.1794

Жена: Шаповалова Авдотья Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Шаповалов Иван Федорович

Мать ребёнка: Шаповалова Авдотья Григорьевна

Холощево, Княжинская волость, Краснинский уезд
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Шаповалов Петр Федорович

Мать ребёнка: Шаповалова Авдотья Григорьевна

д. Холощево Княжинская волость Краснинский уезд Смоленская губерния
Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: (Шаповалова) Прасковья Федоровна

Мать ребёнка: Шаповалова Авдотья Григорьевна

Холощево, Княжинская волость, Краснинский уезд
Смерть
1835

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