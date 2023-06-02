Елизаров Матвей Михаилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елизаров Матвей Михаилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Пол

Мужской

Отец

1784 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Елизаров Михаил Елизарович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Евграф

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Палагия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Андрей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Елизаров Галактион Матвеевич

Мать ребёнка: Ненила Андреева

Нухтырь, Успенско-Нейская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана