Елизаров Матвей Михаилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Елизаров Михаил Елизарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Евграф
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Палагия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Андрей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Елизаров Галактион Матвеевич
Мать ребёнка: Ненила Андреева
Нухтырь, Успенско-Нейская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана