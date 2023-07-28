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Лавринович Иван Ефимович

Место рождения

Телуша, Бобруйский район, Могилёвская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

07.08.1944

Пол

Мужской

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

1868 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
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Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Лавринович Ефим

Мать: Лавринович Елена

Телуша, Бобруйский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
07.08.1944
Дата призыва: __.__.1944, Бобруйский РВК, Белорусская ССР, Могилевская обл., Бобруйский р-н Дата призыва: __.__.1944 Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 194 сд Дата выбытия: 07.08.19... Показать все