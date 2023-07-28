Лавринович Иван Ефимович
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти07.08.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Лавринович Ефим
Мать: Лавринович Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
07.08.1944
Дата призыва: __.__.1944, Бобруйский РВК, Белорусская ССР, Могилевская обл., Бобруйский р-н Дата призыва: __.__.1944 Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 194 сд Дата выбытия: 07.08.19... Показать все