Дубровин Петр Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
11.01.1909 ст.
Рождение ребёнка
09.08.1910 ст.
Дочь: Дубровина Мария Петрова
Мать ребёнка: Дубровина (Бороденкова) Екатерина Самуилова
Рождение ребёнка
15.12.1912 ст.
Мать ребёнка: Дубровина (Бороденкова) Екатерина Самуилова
Рождение ребёнка
10.07.1914 ст.
Сын: Дубровин Александр Петров
Мать ребёнка: Дубровина (Бороденкова) Екатерина Самуилова
Смерть
Неизвестно