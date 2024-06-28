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Дубровин Петр Дмитриев

Место рождения

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Дубровин Дмитрий Федоров

Мать: Дубровина (Мусатова) Юстина Нефедова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.01.1909 ст.

Жена: Дубровина (Бороденкова) Екатерина Самуилова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.08.1910 ст.

Дочь: Дубровина Мария Петрова

Мать ребёнка: Дубровина (Бороденкова) Екатерина Самуилова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.12.1912 ст.

Сын: Дубровин Михаил Дмитриев

Мать ребёнка: Дубровина (Бороденкова) Екатерина Самуилова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.07.1914 ст.

Сын: Дубровин Александр Петров

Мать ребёнка: Дубровина (Бороденкова) Екатерина Самуилова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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