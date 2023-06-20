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Varvara

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: ?

Мать: Marina Evstjeva

Смерть
Неизвестно