Крушельницкая Акулина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1905 ст.
Сын: Крушельницкий Иосиф Яковлевич
Отец ребёнка: Крушельницкий Яков Евстафьевич
Волковинцы, Хмельницька область
Пометка в метрике: "Выехал в Сибирь 1919"
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно