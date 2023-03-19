Крушельницкая Акулина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крушельницкая Акулина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1905 ст.

Сын: Крушельницкий Иосиф Яковлевич

Отец ребёнка: Крушельницкий Яков Евстафьевич

Волковинцы, Хмельницька область
Пометка в метрике: "Выехал в Сибирь 1919"
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крушельницкий Яков Евстафьевич

Смерть
Неизвестно