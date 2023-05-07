Арсен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Микаэлян Грета
Мать ребёнка: Микаэлян Стелла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Микаэлян Анна
Мать ребёнка: Микаэлян Стелла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Микаэлян Стелла
Смерть
Неизвестно