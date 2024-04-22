Михайловцев (Михайловчев) Александр Исидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайловцев (Михайловчев) Александр Исидорович

Место рождения

Халезево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Халезево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.06.1884

Сын: Михайловцев Павел Александрович

Мать ребёнка: Михайловцева Александра Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михайловцев Алексей Александрович

Мать ребёнка: Михайловцева Александра Андреевна

Смерть
Неизвестно
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