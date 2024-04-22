Михайловцев (Михайловчев) Александр Исидорович
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Рождение ребёнка
07.06.1884
Сын: Михайловцев Павел Александрович
Мать ребёнка: Михайловцева Александра Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михайловцев Алексей Александрович
Мать ребёнка: Михайловцева Александра Андреевна
Смерть
Неизвестно