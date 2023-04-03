Большаков Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Рождение ребёнка
1955
Сын: Большаков Владимир Павлович
Мать ребёнка: Большакова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Большакова Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Большакова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1963
Мать ребёнка: Большакова Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно