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Большаков Павел Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Большаков Иван Иванович

Мать: Большакова Серафима Андреевна

Рождение ребёнка
1955

Сын: Большаков Владимир Павлович

Мать ребёнка: Большакова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Большакова Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Большакова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1963

Сын: Большаков Юрий Павлович

Мать ребёнка: Большакова Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Большакова Анна Николаевна

Смерть
Неизвестно