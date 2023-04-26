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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1662
Сын: Казначеев Герасим Петрович
Отец ребёнка: Казначеев Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1682
Сын: Казначеев Онуфрий Петрович
Отец ребёнка: Казначеев Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1685
Сын: Казначеев Максим Петрович
Отец ребёнка: Казначеев Петр Андреевич
Рождение ребёнка
1695
Сын: Казначеев Игнатий Петрович
Отец ребёнка: Казначеев Петр Андреевич
Смерть
Неизвестно