Timoshkin Mark 1819 — найти родственников по фамилии на Familio
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Timoshkin Mark

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Отец

1797 г.р.

Мать

1812 г.р.

Жена

1823 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Timoshkin Timofey

Мать: Timoshkina Ustinia

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Havronij

Рождение ребёнка
17.10.1845

Сын: Timoshkin Andrey

Мать ребёнка: Havronij

Spiridonovka, Russia
Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Timoshkin) Alexandra

Мать ребёнка: Havronij

Spiridonovka, Russia
Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Timoshkina) Anna

Мать ребёнка: Havronij

Spiridonovka, Russia
Смерть
1849
Spiridonovka, Russia

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