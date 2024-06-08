Timoshkin Mark
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Timoshkin Timofey
Мать: Timoshkina Ustinia
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Havronij
Рождение ребёнка
17.10.1845
Сын: Timoshkin Andrey
Мать ребёнка: Havronij
Spiridonovka, Russia
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Timoshkin) Alexandra
Мать ребёнка: Havronij
Spiridonovka, Russia
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Timoshkina) Anna
Мать ребёнка: Havronij
Spiridonovka, Russia
Смерть
1849
Spiridonovka, Russia