Жулина Евдокия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти10.12.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Жулин Петр Ефимович
Новая Дьячевка, Керенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
30.05.1864
Сын: Жулин Устин Петрович
Отец ребёнка: Жулин Петр Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жулин Петр Ефимович
Смерть
10.12.1888
Никандровка, Ново-Хоперский уезд, Воронежская губерния