Хан Маргарита Васильевна
Место рожденияБухара, Узбекистан
Дата рождения17.12.1957
Дата смерти12.03.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1957
Отец: Хан Тхяк (Василий)
Мать: Хан Роза Нуртдиновна
Бухара, Узбекистан
Рождение ребёнка
12.06.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бухара, Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Навои, Узбекистан
Смерть
12.03.2006