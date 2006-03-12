Хан Маргарита Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хан Маргарита Васильевна

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Место рождения

Бухара, Узбекистан

Дата рождения

17.12.1957

Дата смерти

12.03.2006

Пол

Женский

Отец

1919 г.р.

Мать

1925 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
17.12.1957

Отец: Хан Тхяк (Василий)

Мать: Хан Роза Нуртдиновна

Бухара, Узбекистан
Рождение ребёнка
12.06.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бухара, Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Навои, Узбекистан
Смерть
12.03.2006